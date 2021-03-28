И сегодня худрук цирка впервые с ним знакомит вас, наших зрителей.

Его зовут Аспик и ему всего 4 месяца. Бенгальский тигренок родился в Коврове в цирке шапито, который останавливался в городе во время пандемии. И сегодня худрук цирка впервые с ним знакомит вас, наших зрителей.Вадим Канбегов, художественный руководитель цирка: «Например, львица родила львят. До сих пор их кормит. Львенка можем взять и что хотим с ним делать. А этого я кормлю, он мать не видел родную. И в то же время он такой с характером парень. Готовы? Вот такой, выращенный руками, буквально через час после рождения».