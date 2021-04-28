На одного больше, чем накануне. Уже второй день впервые за последние полгода суточная прибавка заражённых меньше шестидесяти. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом

На одного больше, чем накануне. Уже второй день впервые за последние полгода суточная прибавка заражённых меньше шестидесяти. За всё время пандемии во Владимирской области КОВИДом переболели 31 829 человек. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 14 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 13. Всего с начала пандемии в областном центре теперь 7