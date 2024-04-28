На записи с камер попал момент физического наказания трёхлетней девочки.

В частном детском саду в пригородном микрорайоне Владимира произошёл инцидент. Второго апреля 2024 года воспитательница дошкольного учреждения отшлёпала девочку трёх лет. Причиной стал конфликт между детьми за право владеть игрушкой.Отец девочки в тот же день узнал о случившемся и получил возврат средств за посещение сада в качестве компенсации. Огласке дело не придали из-за обещания уволить сотрудницу, однако на данный момент женщина продолжает работать. Убедившийся в обмане отец написал заявление в полицию.