25 июня в регион дополнительно поставлено 17400 доз отечественного иммунобиологического препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), предназначенного для иммунизации от новой коронавирусной инфекции.

25 июня в регион дополнительно поставлено 17400 доз отечественного иммунобиологического препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), предназначенного для иммунизации от новой коронавирусной инфекции.Вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона, включая медучреждения негосударственной формы собственности. Больше всего вакцин – 1500 доз – направлено в Александровскую районную больницу, 1400 доз – в Центральную городскую больницу г. Коврова, по 1000 доз – в Городскую больницу №2 г. Владимира, Городскую поликлинику №1 г. Владимира, Ковровскую городскую больницу №2, Муромскую городскую больницу №3, Клиническую больницу «РЖД-Медицина» г. Мурома, Вязниковскую и Собинскую районные больницы.Таким образом, общее количество иммунобиологических препаратов для вакцинации от Covid-19, поставленных во Владимирскую область, составило более 163 тысяч доз. По состоянию на 28 июня от коронавируса привилось более 131 тысячи жителей региона, из них свыше 107 тысяч человек получили второй компонент вакцины.Напомним, что 24 июня в очереди на вакцинацию стояли семьдесят тысяч человек, в то время, как