Во Владимирской области не зафиксированы случаи заболевания ботулизмом Об этом заявляют в...

Во Владимирской области не зафиксированы случаи заболевания ботулизмомОб этом заявляют в областной минздраве. Напомню, этим летом в ряде регионов страны выявлены случаи заболевания этой опасной токсикоинфекцией. Сообщается, что все пострадавшие употребляли еду из доставки.В министерстве здравоохранения напоминают, летом нужно быть особенно внимательным к тому, что ешь. Высокая температура и влажность - благоприятные условия для размножения бактерий. В том числе - вызывающих опасную для жизни болезнь ботулизм. О ее симптомах рассказал главный внештатный инфекционист регионального Минздрава - Владимир Пашков.Владимир Пашков - главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимирской области:- Первая симптоматика, которую человек может на себе ощутить, это рвота, жидкий стул. Тот симптом, с которым пациенты чаще всего идут не к инфекционистам, а к офтальмологам - это нарушение зрения. Какая-то пелена перед глазами. Может появиться общая слабость, мышечная. И это тоже проявление неврологической симптоматики. Конечно, если не начинать лечение, неврологическая симптоматика будет прогрессировать вплоть до остановки дыхания.