Их преступные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ области.

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших муромских депутата и чиновницы, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, в октябре 2019 года директор муниципального рынка Виктор Павлов и председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром Анна Шишкина пытались завладеть денежными средствами предпринимателя в сумме около 115 тыс. рублей за беспрепятственное размещение торговых объектов и осуществление торговли на территории, не находящейся в ведении унитарного предприятия.После передачи 29 тыс. рублей их преступные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ области.Также с октября 2018-го Шишкина ежемесячно взимала с предпринимательницы деньги за торговлю продуктами на территории округа. Всего чиновница получила 1,2 млн рублей, которые впоследствии потратила на нужды муниципального образования.В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.