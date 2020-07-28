Мужчина не хотел добровольно расставаться с машиной, которую у него должны были изъять за долги

По версии следствия, 17 июля 2020 года 33-летний житель города Мурома, не желая добровольно отдавать имущество судебным приставам, прибывшим с целью изъятия у него автомобиля, начал угрожать представителям закона. От слов мужчина перешел к действиям - стал наезжать автомобилем на приставов-исполнителей. Одна из таких попыток оказалась удачной. 36-летнему судебному приставу были нанесены телесные повреждения.Следует отметить, что в отношении должника и членов его семьи на принудительном исполнении находятся около 15 исполнительных производств. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном Следкоме.