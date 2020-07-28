Достаточно мощная буря накроет планету в период с 28 по 29 июля.

Достаточно мощная буря накроет планету в период с 28 по 29 июля, говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко.По словам Диденко, она может нарушить работу многих электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации.Также магнитная буря может стать причиной плохого самочувствия многих людей. В дни повышенной солнечной активности специалисты рекомендуют сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды.По материалам ТАСС.