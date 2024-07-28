Фестиваль «Китоврас» вновь соберёт «книгоманов» со всей России во Владимире Отличная новость для...

Фестиваль «Китоврас» вновь соберёт «книгоманов» со всей России во ВладимиреОтличная новость для любителей книг! В этом году фестиваль «Китоврас» вновь пройдёт во Владимире. Как стало известно, продлится он три дня: с 16 по 18 августа.В течение трех дней пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи, презентации книг и литературный квиз.Хедлайнерами фестиваля станут Татьяна Толстая и Александра Маринина. Также ожидается приезд из Беларуси писательницы Татьяны Дашкевич.Всего на фестивале будет представлено около 100 издательств из разных регионов Российской Федерации, что значительно больше, чем в предыдущие годы.Отдельный блок мероприятий будет посвящён детям и организован Российской государственной детской библиотекой.Сообщается, что юных посетителей ждут интересные и познавательные занятия, мастер-классы, игры и встречи с писателями, направленные на развитие творческих способностей, расширение кругозора и воспитание любви к чтению."Китоврас" пройдет во Владимире уже в четвертый раз. Место неизменно - сквер имени А.С. Пушкина (Парк Пушкина).Это интересно!Фестиваль «Китоврас» победил на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион – 2023».Фото: https://vk.com/kitovras33