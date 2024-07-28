Крупнейший в стране фестиваль фейерверков впервые пройдёт в Суздале Об этом на днях сообщил первый...

Крупнейший в стране фестиваль фейерверков впервые пройдёт в СуздалеОб этом на днях сообщил первый заместитель губернатора Александр Ремига на пресс-конференции.- Фестиваль фейерверков - это подарок Ростеха и мэрии Москвы. Он будет очень масштабным, по времени займет от трех до пяти часов. Выступят несколько команд, - пояснил Ремига.По его словам, шоу будет сложно сравнить с аналогичными мероприятиями, проходившими ранее даже в столице.- Фестиваль фейерверков в Суздале станет одним из самых интересных и грандиозных в стране, - анонсировал первый вице-губернатор.Отмечается, что площадкой фестиваля станет место на въезде в Суздаль - со стороны Владимира.Дата: 23-24 августа (2024 год)Вход: свободный для всехФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений