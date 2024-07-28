Крупнейший в стране фестиваль фейерверков впервые пройдёт в Суздале
Об этом на днях сообщил первый...
Крупнейший в стране фестиваль фейерверков впервые пройдёт в Суздале
Об этом на днях сообщил первый заместитель губернатора Александр Ремига на пресс-конференции.
- Фестиваль фейерверков - это подарок Ростеха и мэрии Москвы. Он будет очень масштабным, по времени займет от трех до пяти часов. Выступят несколько команд, - пояснил Ремига.
По его словам, шоу будет сложно сравнить с аналогичными мероприятиями, проходившими ранее даже в столице.
- Фестиваль фейерверков в Суздале станет одним из самых интересных и грандиозных в стране, - анонсировал первый вице-губернатор.
Отмечается, что площадкой фестиваля станет место на въезде в Суздаль - со стороны Владимира.
Дата: 23-24 августа (2024 год)
Вход: свободный для всех
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений