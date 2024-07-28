Жителей и гостей посёлка Мстёра Вязниковского района будет встречать местный символ – медведь Он...

Жителей и гостей посёлка Мстёра Вязниковского района будет встречать местный символ – медведьОн изображен на гербе Мстёры. Создаёт скульптуру мастер Максим Шуванов.В посёлке началось благоустройство сквера в честь 35-летия Победы. Здесь установят скамейки, цветники, освещение. Ну и главным украшением будет рукотворная гербовая скульптура медведя. Она станет и новой фотозоной.Мстёра обрела свой герб не так давно - в 2012 году. Он был утвержден решением совета местных депутатов и создан на основе герба князей Ромодановских.