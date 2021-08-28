28.08.2021

2021-08-28 08:35:04

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели 181 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 181 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших в областном центре - 27 человек. 24 случая в Ковровском, 22 в Гусь-Хрустальном, 19 в Муромском, 12 в Вязниковском, 11 в Александровском, по 10 в Петушинском и Юрьево-Польском районах. 9 заболевших в Суздальском, 8 в Кольчугинском, 7 в Киржачском, 6 в Собинском, по 4 в Меленковском, Селивановском и Камешковском районах. Двое заболевших в городе Радужном, по 1 в Судогодском и Гороховецком районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 48 687 случаев заболевания.