Алсу и Ян Абрамов официально расторгли брак.

Алсу и Ян Абрамов официально расторгли брак.Накануне состоялось заседание суда, на котором брак Алсу и Яна Абрамова официально расторгли. Теперь они оба свободные люди. Адвокат супруга певицы неоднократно заявлял, что они делают все возможное, чтобы сохранить семью. Но обстоятельство, которое выяснилось на суде, заставило и правозащитника убедиться, что назад пути нет.По словам юриста, выяснилось одно обстоятельство, из-за которого брак Яна и Алсу не может больше продолжаться."Это конец. И сегодня в этом деле была поставлена официальная точка", – заявил Добровинский об истинной причине развода звездной четы.О том, что конкретно заставило адвоката сделать такие выводы, он не рассказал. Но обещал раскрыть тайну позже, когда получит официальное разрешение от своего клиента обнародовать этот факт.Поклонники певицы тут же предположили, что Алсу все-таки нашла нового спутника жизни, однако сама певица эти домыслы отвергла, добавив, что сейчас ее сердце свободно.По слухам, заседание суда прошло цивилизованно, без скандалов и взаимных упреков. Дети останутся жить с матерью, но для отца нет никаких преград в плане общения. Что касается имущества, то недавно Алсу предоставила бывшему мужу список требования на 100 страницах. Слушание по делу о разделе имущества пройдет в октябре.