В 2020 году, при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, он растратил более 623 тысяч рублей бюджетных средств.

Глава администрации поселка Балакирево предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. В 2020 году, при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса, он растратил более 623 тысяч рублей бюджетных средств.С 20 ноября по 25 декабря 2020 года, зная о не выполненных работах по электроосвещению, вентиляции и другим элементам на сумму более 2,3 млн рублей, чиновник незаконно подписал акты выполненных работ, что позволило подрядчику получить полную оплату. В феврале 2021 года он также инициировал выделение средств на коммунальные услуги и охрану комплекса, хотя эти расходы должны были покрывать подрядчики до ввода объекта в эксплуатацию 26 марта 2021 года.В результате его действий из бюджета было потрачено более 623 тысяч рублей. В настоящее время он временно отстранен от должности, а его земельный участок стоимостью более 800 тысяч рублей арестован. Следствие провело допросы, экспертизы и изъятие документации, собранные доказательства признаны достаточными для судебного разбирательства.