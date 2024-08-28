Главу администрации поселка Балакирево Александровского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре, правда, не называя имен, но источник

Главу администрации поселка Балакирево Александровского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре, правда, не называя имен, но источник “Шестого канала” подтвердил, что речь идет о Валерии Барскове. 22 октября 2018 года администрация поселка Балакирево заключила муниципальный контракт с ООО «РусСпортСтрой» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его стоимость – больше 95 миллионов рублей.