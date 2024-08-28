Об этом сообщает региональное УМВД.

35-летний мужчина из Нижегородской области, который приехал во Владимир для лечения алкогольной зависимости, покинул реабилитационный центр и совершил ряд квартирных краж. Об этом сообщает региональное УМВД.В один из дней он просто зашел в подъезд многоквартирного дома и начал пробовать ручки дверей. Одна из дверей открылась, и он успел забрать наушники, зарядное устройство и портативный аккумулятор, прежде чем его заметил владелец квартиры.Злоумышленника задержали, и в полиции выяснили, что он также совершил еще одну кражу. Все похищенные вещи, включая планшет, мобильный телефон и серебряные украшения, были изъяты полицейскими и будут возвращены владельцам. В данный момент преступник находится под стражей, а расследование уголовного дела продолжается.