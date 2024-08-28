Операционный микроскоп, операционный стул, пневмотонометр, щелевая лампа, АВ-скан (УЗИ глаза), операционный стол. В ближайшие дни поступит компьютерный периметр – все это появилось у

Операционный микроскоп, операционный стул, пневмотонометр, щелевая лампа, АВ-скан (УЗИ глаза), операционный стол. В ближайшие дни поступит компьютерный периметр – все это появилось у Муромской ЦРБ. Об обновлении больницы рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области. Новое оборудование позволит более точно ставить диагнозы, а точный расчет оптики глаза улучшит результаты лечения. Так, новый операционный микроскоп даст возможность делать