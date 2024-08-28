Все муниципальные образования являются обладателями гран-при регионального конкурса «Самая красивая деревня».

Пять сел и деревень будут соперничать за приз в 250 тысяч рублей. Все муниципальные образования являются обладателями гран-при регионального конкурса «Самая красивая деревня», как сообщило правительство Владимирской области в среду, 28 августа.Проекты представят села Весь из Суздальского района, Парковый из Юрьев-Польского района, Усолье из Камешковского района, Чамерево из Судогодского района и деревня Вежболово из Собинского района. Защита проектов пройдет во Владимирском филиале президентской академии в четверг, 29 августа, а награждение состоится в сентябре.Работы будут оцениваться жюри по нескольким критериям: оригинальность, охват жителей, социальный эффект, улучшение привлекательности населенного пункта и софинансирование.