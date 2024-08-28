Гранд-финал международной конкурс-премии «КАРДО» прошел в Ставропольском крае. Эти соревнования собрали лучших представителей уличной культуры и спорта. Наш земляк Иван Петрашкевич

Гранд-финал международной конкурс-премии «КАРДО» прошел в Ставропольском крае. Эти соревнования собрали лучших представителей уличной культуры и спорта. Наш земляк Иван Петрашкевич показал хорошие результаты. Он отлично выступил на очном этапе гранд-финала в Ставрополе. В итоге Иван занял второе место в Международных соревнованиях «КАРДО». Кстати, ранее скейтбордист стал победителем регионального этапа в номинации скейтборд. Из поста