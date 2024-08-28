Наша землячка Наталья Шиповская снова отправилась на Москвиче бороздить просторы Якутии. Компанию составили трое друзей из других регионов. Напомним, в свои 59 лет героиня наших репортажей

Наша землячка Наталья Шиповская снова отправилась на Москвиче бороздить просторы Якутии. Компанию составили трое друзей из других регионов. Напомним, в свои 59 лет героиня наших репортажей шесть раз пересекала полярный круг на советском автомобиле. И вот новые впечатления от Дальнего Востока. Летом путешественники застали национальный праздник жителей Республики Саха. Он символизирует пробуждение природы. Все участники