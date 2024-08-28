В прокуратуру обратилась жительница Александрова, имеющая III группу инвалидности.

В прокуратуру обратилась жительница Александрова, имеющая III группу инвалидности. Женщина посетовала на отсутствие возле её дома по улице Базунова специально оборудованного места для стоянки машины. Об этом рассказала регионального ведомства.Было установлено, что гражданка не раз обращалась в райадминистрацию, однако парковка так и не была построена.«Бездействие администрации ограничивало заявительницу в передвижении по городу, лишало возможности в полном объёме пользоваться объектами социальной инфраструктуры», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.В орган местного самоуправления было внесено представление, после чего власти оборудовали площадку для парковки транспортных средств маломобильных групп населения и обозначили её дорожными знаками.