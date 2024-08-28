Кадры их полета были опубликованы начальником Госохотинспекции Владимирской области Валерием Куфтиным в социальных сетях.

В Меленковском районе, во вторник, 27 августа, были замечены краснокнижные серые журавли. Кадры их полета были опубликованы начальником Госохотинспекции Владимирской области Валерием Куфтиным в социальных сетях.Размах крыльев этих птиц может достигать двух метров. Представители данного вида являются моногамными и выбирают себе пару на всю жизнь. Чаще всего журавлей можно наблюдать в период их миграции на зимовку, что происходит в конце августа и начале сентября. Зимуют они в Израиле, Турции и Египте.Перед полетом на юг птицы собираются в огромные стаи, состоящие из нескольких сотен особей. Они группируются, отъедаются зерном с полей и обучают птенцов вести себя в журавлином клине.