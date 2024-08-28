Прямо сейчас в деревне Елисейково Петушинского района проходит 14-й Всероссийский Левитановский пленэр.

Прямо сейчас в деревне Елисейково Петушинского района проходит 14-й Всероссийский Левитановский пленэр. Об этом 28 августа рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие собрало мастеров кисти из Москвы, Владимира, Вязников, Смоленска и других городов нашей страны.«По окончании пленэра все желающие смогут познакомиться с творчеством талантливых художников и приобрести понравившиеся картины», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.