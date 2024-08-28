Турнир смешанных боевых искусств ММА Серия-83 состоится в Суздале 7 сентября. В нем примут участие самые мощные и известные спортсмены лиги. Бои пройдут в спортцентре «Суздаль Арена». Всего

Турнир смешанных боевых искусств ММА Серия-83 состоится в Суздале 7 сентября. В нем примут участие самые мощные и известные спортсмены лиги. Бои пройдут в спортцентре «Суздаль Арена». Всего будет 10 поединков с участием атлетов из разных стран. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Главным событием станет бой единственного обладателя платинового пояса Победителя ММА Серии Сергея Дьяконова