На территории 33-го региона идут тренировки спасателей по десантированию с вертолёта.

На территории 33-го региона идут тренировки спасателей по десантированию с вертолёта. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.В занятиях принимают участие около 130 сотрудников из 6 спасательных центров МЧС России.«Навыки десантирования крайне необходимы спасателям для работы в сложных условиях, например, для эвакуации пострадавших с отрезанных территорий, а также доставки техники и грузов в зону ЧС», - подчёркивается в сообщении пресс-службы регионального ведомства.