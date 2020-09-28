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- Бронзовый генералиссимус. В селе Кистыш Суздальского района открыли памятник Александру Суворову.- Сырные конфеты и другие угощения от фермеров. В Петушинском районе открылась всероссийская Сырмарка.- И наглая кража в Юрьеве-Польском. Ушастый похититель попал в объектив камеры видеонаблюдения.- Итоги 8-го тура первенства ПФЛ. «Торпедо» набирает скорость, а «Муром» притормаживает.Итоги понедельника корреспонденты «Вестей» подведут в 21.05 на канале «Россия». Не пропустите!