Владимирские эксперты Народного фронта призвали власти решить проблему фекальных рек в поселке...

Владимирские эксперты Народного фронта призвали власти решить проблему фекальных рек в поселке Муромцево. Жители населенного пункта обратились с жалобой на подтопление домов сточными водами на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.Проблемная канализация в Муромцево проходит через улицу Садовую. Ранее при возникновении подтоплений и засорений приезжала служба и оперативно ликвидировала засор. Но в апреле 2021 г. даже локальная чистка засора не возымела действия. В итоге реки фекалий из канализации потекли с улицы Садовой в Почтовый переулок и там затопили сразу несколько частных домов. Местные жители пожаловались в администрацию.Неонила Козодоева, местная жительница:- Наш дом затопило водой. Сначала из канализации вода пошла на улицу, потом в дом. Сточные воды стояли в подвале. Обращались к главе администрации – бесполезно. Сказали, что пришлют специалистов. Они пришли, посмотрели, руками развели и ушли. Нам пришлось самим яму закрывать, чистить канавы.Когда терпение жителей лопнуло, они обратились на прямую линию с Президентом. К решению проблемы подключился Народный фронт. Только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Эксперты ОНФ обратились в местную администрацию за разъяснением.«Факты, указанные в обращении, подтвердились. Разлив канализационных стоков по улице Садовой произошел в результате засора приемного канализационного колодца. В настоящее время он устранен ресурсоснабжающей организаций, работа сетей водоотведения восстановлена», — значилось в ответе от чиновников.Однако жители сообщили, что проблема не была устранена. После чего эксперты ОНФ выехали на место, чтобы оценить масштабы проблемы.Федор Лавров, сопредседатель регионального штаба:- Действительно, имеет место слив сточных вод. Канализации более 20 лет. Ее ремонтируют, прочищают от случая к случаю, но это проблему в целом не решает. Сточные воды заливают огороды и дома жителей и дотекают до Барского пруда. Это огромная экологическая проблема, которая может обернуться катастрофой.Общественники предложили комплексное решение проблемы с привлечением муниципалитета, районных властей и департамента жилищно-коммунального хозяйства. Есть региональные программы по ЖКХ, благодаря которым за счет средств областного бюджета можно реконструировать канализацию, но, чтобы сделать это как можно быстрее, необходимо в этом году подготовить проект.После очного визита общественников канализацию буквально качественно прочистили. Но жители Муромцево опасаются, что это временное решение проблемы фекальных рек. Вопрос находится на контроле экспертов-общественников.Фото: Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»