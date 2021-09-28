Урожай овощей под угрозой из-за проливных дождей. Циклон с рыцарским именем Роланд бушует в регионе...

Урожай овощей под угрозой из-за проливных дождей. Циклон с рыцарским именем Роланд бушует в регионе уже больше недели.Сельхозпроизводители борются с водной стихией. Техника вязнет в грязи, а картошка тонет в лужах. В Гусь-Хрустальном районе сбор урожая идет уже вторую неделю, но пока удалось собрать только 20%. Около 10 тысяч тонн картофеля ещё остается в земле.Андрей Абрамов, директор предприятия:- В этом году аномальная погода. Весна затянувшаяся, посадка началась на 3 недели позже, чем обычно. Жара стояла 63 дня. Из-за этого картофель местами не уродился. Местами он мелкий. Очень тяжело в этом году. А теперь вот заливают дожди. Это все сказывается на урожае.О темпах уборочной компании во Владимирской области в нашем следующем выпуске в 14:30.