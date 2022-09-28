В деятельности органов правопорядка Владимирской области продолжают выявляться существенные...

В деятельности органов правопорядка Владимирской области продолжают выявляться существенные недостатки на досудебной стадии уголовного судопроизводства, обусловленные ослаблением ведомственного контроля и просчетами в организации надзора со стороны прокуроров.Об этом было заявлено на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Владимирской области. на нем также обсудили состояние законности и правоохранительной деятельности по противодействию преступлениям против жизни и здоровья и установлению местонахождения без вести пропавших граждан.Анализ свидетельствует, что большинство убийств (36 из 42) носит бытовой характер. Но работа правоохранительных органов по профилактике правонарушений и выявлению превентивных составов преступлений против здоровья вызывает серьезные нарекания. Регистрация убийств снизилась при одновременном сокращении раскрываемости во всех районах за исключением Александровского, Камешковского и Меленковского.Существенные недостатки в работе правоохранительных органов выявляются на стадии приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях, уточнили в ведомстве.В истекшем полугодии из почти 3 тысяч вынесенных органами расследования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурорами и руководителями органов расследования признано незаконным каждое третье решение.Не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям и качество предварительного расследования. Повсеместно допускаются нарушения, связанные с длительностью производства по уголовным делам, несвоевременностью и ненадлежащим проведением следственных действий, неполнотой исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию.Продолжают допускаться нарушения при проведении доследственных проверок и по розыскным делам без вести пропавших граждан, связанные с длительным неустановлением обстоятельств исчезновения лиц, пассивностью при проведении розыскных мероприятий.В целях повышения эффективности правоохранительной деятельности, прокурорского надзора и ведомственного контроля участниками совещания выработан дополнительный комплекс организационных и практических мер по усилению прокурорского надзора и ведомственного контроля, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/