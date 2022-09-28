Региональное отделение ОНФ и благотворительный фонд Близкие люди открыли сбор помощи для...

Региональное отделение ОНФ и благотворительный фонд "Близкие люди" открыли сбор помощи для мобилизованных, а также для подшефного Владимирской области города Докучаевска.Михаил Мойсеянчик, координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта:– По-прежнему есть нужда в специальной экипировке, тактические ранцы, тактические аптечки, бинокли, оптические прицелы, квадрокоптеры и так далее. Всю информации можно найти на специальном сайте победа.онф.ру. Здесь же на сайте сделан специальный раздел, где любой желающий может оставить свое пожертвование для поддержки наших солдат.Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди":– Для гражданской продукции тоже есть место. Впереди зима, мы очень просим мирное население подключиться и приносить нам теплые вещи. Мы также говорим о спальниках, печки, которые можно подключить к генератору, потому что это полевые условия, нужно понимать. Лекарства.Посылки для военных будут отправлять каждую неделю. Их получат и мобилизованные в ковровском учебном центре. Общими силами с февраля этого года собрано уже более 200 тонн гуманитарной помощи. Приносить вещи для военных можно в региональное отделение ОНФ, а для жителей Донбасса в офис благотворительного фонда "Близкие люди". Адреса на ваших экранах. Также в планах запустить муниципальные сборы, чтобы жители районов тоже могли оказать посильную помощь. Требуются и волонтеры, чтобы укомплектовывать машины с гуманитарной помощью.Помощь мобилизованным:Региональное отделение ОНФЭлектроприборовский проезд 2А, офис 218тел. 44-74-04Помощь жителям Донбасса:Благотворительный фонд "Близкие люди"1-я пионерская, д.92, офис 12, 13тел. 8(903)-647-43-73