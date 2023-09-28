«Родительству стоит учиться, и родительству стоит учить». Так говорят основатели «Школы одаренных родителей». Во Владимире прошел межрегиональный семинар-совещание по вопросам семейного

«Родительству стоит учиться, и родительству стоит учить». Так говорят основатели «Школы одаренных родителей». Во Владимире прошел межрегиональный семинар-совещание по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения. За ходом конференции можно было наблюдать онлайн. Для этого зарегистрировались 132 участника из 18 регионов центрального федерального округа. Лично на встречу приехали более 120 педагогов со всей области. Елена Маркова,