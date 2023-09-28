Трехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений за смену. Поликлинику смогут посещать более 9 тыс. детей, живущих в Кольчугино и в Кольчугинском районе, сообщает пресс-служба

Трехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений за смену. Поликлинику смогут посещать более 9 тыс. детей, живущих в Кольчугино и в Кольчугинском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. На строительство выделили более 479 млн рублей. Согласно договору подрядчику нужно будет подготовить проектно-сметную документацию, выполнить инженерные изыскания, провести госэкспертизу, разработать рабочую документацию, построить здание, а также доставить