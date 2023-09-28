Такое приятное для собачников нововведение появится в рамках благоустройства площадки для выгула животных на улице Луначарского в районе дома №46 во Владимире. На работы выделено 965 тыс.

Такое приятное для собачников нововведение появится в рамках благоустройства площадки для выгула животных на улице Луначарского в районе дома №46 во Владимире. На работы выделено 965 тыс. рублей, это следует из объявления на сайте госзакупок. Кандидаты в подрядчики могут подавать заявки до 5 октября. Тому, кто возьмется за этот проект, нужно будет сделать тротуары, установить