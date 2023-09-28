За нападение на сотрудника полиции житель Владимирской области пойдет под суд. Следствием...

За нападение на сотрудника полиции житель Владимирской области пойдет под суд.Следствием установлено, что 15 августа житель Мурома с двумя приятелями распивал спиртное во дворе дома по улице Осипенко.Поскольку компания вела себя шумно, жильцы дома вызвали сотрудников ППСП МО МВД России «Муромский». Полицейские решили доставить обвиняемого в отдел. Это не понравилось злоумышленнику, который нанес командиру отделения взвода удар кулаком в грудь.Уголовное дело направлено в Муромский горсуд.Теперь ему грозит наказание как в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, так и в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Фото: https://www.pxfuel.com