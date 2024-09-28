Смертельное ДТП произошло на 215 км Южного объезда Владимира в сторону Нижнего Новгорода во второй половине дня 27 сентября. Легковушка влетела в большегруз. На место выезжали спасатели

Смертельное ДТП произошло на 215 км Южного объезда Владимира в сторону Нижнего Новгорода во второй половине дня 27 сентября. Легковушка влетела в большегруз. На место выезжали спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Легковое авто сильно смялось, из-за чего не было возможности вытащить погибшего пассажира из машины. Это сделали спасатели. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: