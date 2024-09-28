С момента заключения брака Меган Маркл и принца Гарри ходят слухи о возможном разводе. Однако недавние заявления экспертов указывают на более глубокую причину, способную разрушить их союз.

С момента заключения брака Меган Маркл и принца Гарри ходят слухи о возможном разводе. Однако недавние заявления экспертов указывают на более глубокую причину, способную разрушить их союз.После переезда в Монтесито в 2020 году пара столкнулась с новыми вызовами, которые, похоже, начинают давать о себе знать. Принц Гарри, по мнению специалистов, испытывает все большую скуку в этих отношениях.Основная проблема заключается в том, что он не имеет своей жизни в Америке. У него нет близких друзей, которые не были бы общими знакомыми с Меган, отсутствует личный бизнес, а его основное дело связано с Великобританией. Это создает ощущение изоляции и недостатка поддержки.В то время как Меган активно строит свою карьеру и создает личный бренд в США, Гарри чувствует себя все более одиноким. У герцогини есть друзья из актерской среды, а также близкие отношения с матерью, что придает ей уверенности и стабильности. Принц же оказывается в ситуации, когда его жизнь кажется лишенной ярких событий и общения.Некоторые источники утверждают, что Гарри подумывает о переезде в Канаду, где живут его старые друзья по армии. Он стремится к общению с теми, кто понимает его и поддерживает. Однако большинство его друзей избегают визитов в США из-за неприязни к Меган. Это только усугубляет его чувство одиночества и недовольства.Меган, в свою очередь, также сталкивается с разочарованием. Она ожидала от Гарри активной позиции и стремления к успеху, однако заметила, что он стал менее инициативным и не предлагает новых идей. Гарри, по сути, ограничивается поддержкой жены, что создает напряженность в их отношениях. Меган хочет видеть рядом человека, который готов бороться за свои цели и добиваться успеха.По инсайдерским данным, принц Гарри поднимает вопрос о возможности разделения времени между Великобританией и Америкой, чтобы выполнять некоторые королевские обязанности. Однако эксперты сомневаются в реальности такого сценария в текущих условиях, когда многие члены королевской семьи находятся под давлением.