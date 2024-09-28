«Росатом» совместно с Правительством Владимирской области начнёт внедрение биогазовых станций.

На энергетической неделе в Москве было подписано соглашение о внедрении биогазовых станций во Владимирскую области. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, документ нацелен на развитие возобновляемой энергетики.Это означает организацию инфраструктуры, которая нацелена на переработку органических отходов, таких как побочные продукты животноводства. В ближайшее время будет начато строительство биогазовой станции мощностью до 3,6 МВт и цех для производства удобрений.