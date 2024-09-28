Несколько деревьев в региональной столице упали из-за сильного ветра.

В ночь с 27 на 28 сентября скорость ветра составила 17 метров в секунду в черте города. Помимо небольшого дождя из-за ветра произошло несколько чрезвычайных происшествий.Как сообщает Центр управления городскими дорогами в социальной сети, сотрудникам приходится освобождать от веток провода, проезжие и пешеходные части дорог. На данный момент ведётся уборка мусора и покос травы на муниципальных территориях и в общественных местах.