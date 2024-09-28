Завершено расследование дела об убийстве в микрорайоне Пиганово.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Владимирской области, закончено следствие по делу об убийстве. Выяснилось, что 12 июня 2024 года пара фигурантов гостили у друга в микрорайоне Пиганово.В ходе распития алкогольных напитков обвиняемый узнал об агрессии хозяина жилплощади в адрес сожительницы фигуранта. Конфликт перерос в драку, и гость нанёс потерпевшему не менее шести ударов складным ножом.Обвиняемый, ранее судимый за аналогичное преступление, не стал прятаться и дождался полиции. Мужчина был помещён под стражу на время расследования. На данный момент дело с обвинительным заключением передано в суд.