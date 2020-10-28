Лечение в нем будет бесплатным, по самым высоким европейским стандартам.

Жизнеспасающий метод лечения стал доступнее для жителей Владимирской области. В Коврове открыт новый центр амбулаторного диализа. Одним из первых там побывал и наш корреспондент Александр СыпченкоЭтот диализный центр группы компаний Б.Браун уже третий на территории Владимирской области. Первыми были центры во Владимире и Муроме. В нем также установлено новейшее оборудование для гемодиализа экспертного класса. Установка обратного осмоса, аппараты "искусственная почка" "Диалог+" с возможностью гемодиафильтрации и онлайн мониторинга дозы диализа "Адимея" и другая необходимая техникаВалерий Шило, медицинский директор сети диализных клиник Б.Браун в России:- Здесь установлена премиальная система очистки воды аквабосс, одна из лучших которая применяется в гемодиализе, ну и конечно очень много тонкостей. В диализе нет мелочей, он во многом из этого состоит.Центр является ярким примером частно-госсударственного партнерства. Сумма инвестиций в строительство составила 500 миллионов рублей. Лечение в нем будет бесплатным, по самым высоким европейским стандартам. Его качество гарантировано безупречной репутацией компанииСудханшу Тйаги, генеральный директор группы компаний Б.Браун в России:- Работает и существует система внутреннего контроля качества и есть у нас медицинский директор заведующий отделениями по всей стране, отчитываются ежемесячно по определенным показателям.На сегодня в центре уже получают заместительную почечную терапию методом программного гемодиализа 50 пациентов из Коврова. Услугами центра могут воспользоваться все желающие. При максимальном режиме работы он может принять 180 человек. Это весомый вклад в программу модернизации здравоохранения всего регионаАлександр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир