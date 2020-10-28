Внесены изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка».

Внесены изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка».Они предусматривают автоматическое продление указанных выплат до 1 марта 2021 года, сообщает Департамент социальной защиты населения Владимирской области.В настоящее время на региональном уровне разрабатываются проекты нормативных правовых актов, устанавливающих продление пособий и компенсаций, установленных областным законодательством, до 1 марта 2021 года.Среди них:ежемесячное детское пособие;ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;– компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам.