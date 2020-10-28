Всего с начала осени составлено 237 протоколов.

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области продолжается осуществление мониторинговых мероприятий.По информации ведомства, с 1 сентября 2020 г. проведен мониторинг соблюдения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора в отношении более 800 объектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли и различных сферах услуг, в том числе:в сфере торговли (696 объектов);парикмахерских услуг (31 объект);услуг фитнес-центров (13 объектов);услуг общественного питания (38 объектов);культурно-развлекательных услуг (28 объектов);образования (60 объектов) и иных объектов.Среди наиболее часто встречающихся нарушений - нарушение работниками организаций «масочного» режима, отсутствие надлежащей дезинфекции помещений, несоблюдение принципов социального дистанцирования.За выявленные нарушения возбуждены дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде штрафа на граждан в размере до 40 000 рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 150 000 рублей; на юридических лиц – до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - сказано в сообщении ведомства.Всего с начала осени составлено 237 протоколов, из них 163 на граждан, 31- в отношении должностных лиц организаций и предприятий, 15 - в отношении индивидуальных предпринимателей, 28 - в отношении юридических лиц. Судами рассмотрено 55 протоколов об административных правонарушениях.Всего с начала осени составлено 237 протоколов, из них 163 на граждан, 31- в отношении должностных лиц организаций и предприятий, 15 - в отношении индивидуальных предпринимателей, 28 - в отношении юридических лиц.Все составленные протоколы переданы на рассмотрение в суд для принятия соответствующих процессуальных решений. Судами рассмотрено 55 протоколов об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в размерах санкции. Проведение мониторинговых мероприятий в регионе в дальнейшем будет продолжено.(Фото: Pixabay)