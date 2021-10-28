На территории Владимирской области 28 октября 2021 года лабораторно подтверждено 318 случаев...
На территории Владимирской области 28 октября 2021 года лабораторно подтверждено 318 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
78 - во Владимире
35 - в Муромском районе
33 - в Гусь-Хрустальном районе
30 - в Ковровском районе
15 - в Александровском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Суздальском районе
13 - в Петушинском районе
13 - в Вязниковском районе
12 - в Кольчугинском районе
12 - в Киржачском районе
11 - в Собинском районе
11 - в Гороховецком районе
7 - в Камешковском районе
7 - в Судогодском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 846 случаев заболевания.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.