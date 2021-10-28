На территории Владимирской области 28 октября 2021 года лабораторно подтверждено 318 случаев...

На территории Владимирской области 28 октября 2021 года лабораторно подтверждено 318 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.78 - во Владимире35 - в Муромском районе33 - в Гусь-Хрустальном районе30 - в Ковровском районе15 - в Александровском районе14 - в Юрьев-Польском районе14 - в Суздальском районе13 - в Петушинском районе13 - в Вязниковском районе12 - в Кольчугинском районе12 - в Киржачском районе11 - в Собинском районе11 - в Гороховецком районе7 - в Камешковском районе7 - в Судогодском районе5 - в Меленковском районе4 - в Селивановском районе4 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 846 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.