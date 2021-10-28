5 ноября во Владимирском филиале РАНХиГС состоится встреча студентов Владимирского филиала РАНХиГС...
5 ноября во Владимирском филиале РАНХиГС состоится встреча студентов Владимирского филиала РАНХиГС с советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, лауреатом Нобелевской премии мира (2007) Рае Квон Чунг.
Господин Рае Квон Чунг родился в Южной Корее. Окончил Джорджтаунский университет, Вашингтон, со степенью магистра в области науки в дипломатических отношениях. С начала 1990-х занимается вопросами окружающей среды и изменения климата и является общепризнанным мировым экспертом по вопросам устойчивого развития и борьбы с изменением климата, автором концепции «зеленого роста» («зеленой экономики»), основной принцип которой — экономический рост при сохранении экологического баланса в интересах будущих поколений. Долгое время Рае Квон Чунг являлся главным советником генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА по вопросам изменения климата. Также господин Чунг возглавляет Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия», является членом Межправительственной группы экспертов по изменению климата, почетным профессором Государственного университета Инчхона (Южная Корея).
Рае Квон Чунг был удостоен Нобелевской премии в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Награду присудили за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека.
Начало мероприятия: 15 (время может измениться)
Место проведения: Владимирский филиал РАНХиГС (ул. Горького, 59а, ауд. 303)
Контактное лицо: Головко Мария, 8900 581 39 33, [email protected]