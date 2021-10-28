Тело погибшего мужчины было обнаружено в заброшенном доме Коврова во время пожара. Глубокой ночью сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в нежилого дома на улице Кузнечная. На место

Тело погибшего мужчины было обнаружено в заброшенном доме Коврова во время пожара. Глубокой ночью сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в нежилого дома на улице Кузнечная. На место прибыли 10 огнеборцев и 3 спецмашины. Наблюдалось сильное задымление внутри заброшки. Оказалось, что в помещении горел мусор. Огонь был ликвидирован на 8 квадратных метрах. В доме был