100 миллионов из федерального бюджета на дороги и коммуникации в новостройках Юрьевца. О том, что Владимирская область получит финансирование из Москвы, в своих социальных сетях сообщил

100 миллионов из федерального бюджета на дороги и коммуникации в новостройках Юрьевца. О том, что Владимирская область получит финансирование из Москвы, в своих социальных сетях сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Деньги выделят по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Это средства государственной программы по стимулированию жилищного строительства. Их региональный Минстрой направит на создание дорожной и