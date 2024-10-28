Авария с несовершеннолетним произошла в микрорайоне Полянка. Как сообщают в УМВД области, ДТП случилось 27 октября на улице Опольевской. В 20:47 по краю проезжей части дороги шел 17-летний

Авария с несовершеннолетним произошла в микрорайоне Полянка. Как сообщают в УМВД области, ДТП случилось 27 октября на улице Опольевской. В 20:47 по краю проезжей части дороги шел 17-летний подросток и катил справа рядом питбайк. Внезапно в него влетела «Тойота», которой управлял 24-летний водитель. Пострадавший получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!