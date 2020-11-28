Его истребитель разбился в ходе учебного полёта 14 сентября 1944 года.

28 ноября в селе Ворша Собинского района состоится траурно-мемориальное мероприятие, посвящённое захоронению лейтенанта Сергея Андреева – слушателя Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии. Его истребитель разбился в ходе учебного полёта 14 сентября 1944 года.Останки лётчика были найдены в июне 2020 года в районе деревни Аннино Суздальского района, где проходила поисковая экспедиция на месте падения самолета Ла-5ФН Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС Красной Армии, базировавшейся на аэродроме «Ундол» в районе деревни Кузьмино Собинского района.В Аннино поисковики региональной общественной организации «Часовые памяти» подняли из земли самолёт и эксгумировали останки лётчика. Место катастрофы на момент раскопок увековечено не было. И только спустя 76 лет, в сентябре 2020 года, оно было обозначено мемориальной доской.Поисковики нашли информацию о погибшем: Сергей Андреев родился в деревне Жилкино Высоковского района Калининской области (ныне Торжокский район Тверской области) в 1914 году. В Красную Армию был призван в 1934 году. В 1943 году окончил Конотопское военное авиационное училище лётчиков. В школу воздушного боя на Ундоле Андреев прибыл в июне 1944 года. На момент гибели общий налёт пилота составлял 218 часов. Его мать проживала в Москве, жены и детей не было.Поиск родственников пилота в Тверской области и Москве за 5 месяцев результата не дал, поэтому правление организации «Часовые памяти» приняло решение захоронить Андреева в братской могиле №33-157 в селе Ворша Собинского района, рядом с другими погибшими пилотами Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС.В 11:00 в Троицком храме состоится отпевание, траурный митинг на сельском кладбище начнётся в 12:00.(Фото:Поисковики Владимирщины)