СУ СК РФ просит владимирцев помочь установить личность погибшей.

Сотрудники СУ СК России по Владимирской области просят жителей региона оказать содействие в установлении личности погибшей женщины.Возле от деревни Зелени Суздальского района был найден обгоревший труп женщины. Проведенная экспертиза помогла восстановить приблизительный облик погибшей. Предполагаемый возраст - 50 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, на момент обнаружения была в зеленой куртке «Adidas».Тех, кто обладает какой-либо информацией о личности пострадавшей, просят сообщить сведения по телефонам: 8(4922)47-29-12 или 8(980)686-90-98.