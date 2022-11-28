На фоне растущих цен на автомобили, запчасти и обслуживание операционный лизинг с фиксированным ежемесячным платежом становится все более разумной инвестицией для корпоративных ..

На фоне растущих цен на автомобили, запчасти и обслуживание операционный лизинг с фиксированным ежемесячным платежом становится все более разумной инвестицией для корпоративных автопарков. Об этом в ходе бизнес-завтрака представители ВТБ Лизинг рассказали клиентам из крупных и средних предприятий сфер фармацевтики, FMCG, логистики и телекоммуникаций.Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи рассказала о ситуации на российском авторынке. По ее словам, доля корпоративных продаж легковых автомобилей за 9 месяцев 2022 года выросла с 19% в январе до 27% в сентябре. При этом в операционный лизинг за этот период было передано 4,5 тыс. машин, из которых 73% пришлось на долю Топ-5 лизингодателей. Компания «Управление корпоративными автопарками» (УКА, входит Группу ВТБ Лизинг) занимает на этом рынке второе место.УКА занимается операционным лизингом уже 9 лет. Сегодня в ее клиентском портфеле свыше 100 российских и международных компаний. Региональная сеть лизинговой компании насчитывает 10 городов, а сервисным покрытием обеспечены автомобили более, чем в 120 городах страны. При этом УКА ежедневно работает над подключением станций техобслуживания в новых городах, чтобы клиентам не приходилось выезжать для обслуживания за пределы районов основной эксплуатации автомобилей. За последние 3 года парк УКА увеличился на 29%, до 3,3 тысяч машин. Средний срок договора операционного лизинга составляет 46 месяцев, а средний пробег транспортных средств - около 120 000 км. По словам руководителя направления по развитию операционного лизинга УКА Сергея Керкиса, у компании сейчас есть собственный сток в размере 84 выкупленных автомобилей различных марок, готовых к передаче в аренду в течение 2-3 дней.При этом в УКА отмечают значительный рост доли китайских брендов не только на авторынке в целом, но и в парке лизинговой компании. За неполный 2022 год с практически нулевой отметки она выросла до 14% в текущем портфеле УКА. «Мы уже научились работать с китайскими марками, у нас есть стоимостные матрицы по ремонту, и мы расширяем партнерскую дилерскую сеть», - рассказал Сергей Керкис.Директор по корпоративным продажам Chery Automobile Rus Тит Игнатьев, также приглашенный на встречу, рассказал собравшимся об экспансии китайских брендов на российском авторынке. Так, дилерская сеть принадлежащих Chery Automobile марок Chery, OMODA и EXEED уже превысила 400 центров в 88 городах России, а запчасти на СТО поставляются с двух складов, расположенных в Центральном федеральном округе и в Сибири. По итогам 10 месяцев 2022 года доля одной лишь Chery в легковом сегменте составляет 8,9%. При этом марка занимает первое место по общим продажам автомобилей среди китайских брендов и первое место по корпоративным продажам в сентябре-октябре среди иностранных брендов.ВТБ Лизинг является партнером программы Chery Лизинг и может предоставить своим клиентам эксклюзивную скидку на любое количество автомобилей. Максимальная выгода в размере 19% доступна при покупке Tiggo8 Pro и Tiggo8 Pro Max. На модели Tiggo7 Pro и Tiggo8 действует скидка 18%, а на Tiggo4 и Tiggo4 Pro 17%.Говоря о преимуществах оперлизинга для крупных автопарков, представители УКА поделились расчетами. Так, при полном отсутствии авансового платежа можно получить сроком на два года кроссовер Chery Tiggo 4 в комплектации Travel (рекомендованная розничная цена составляет 2 139 900 руб.) всего за 39 тыс. руб./мес. В эту стоимость включены плановое техобслуживание и сезонный шиномонтаж, полное страхование (каско и ОСАГО), а также помощь на дороге. Таким образом, владельцы корпоративных автопарков защищают себя от колебаний курсов валют, роста цен на запчасти и стоимости ее эксплуатации. Такие же ценовые и сервисные преимущества доступны в рамках услуги «Автомобиль по подписке» для физических лиц.